Виза на переезд: почему Россия и Иран предложили перенести штаб-квартиру ООН

Иран поддержит инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет поднят. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани. По его словам, Вашингтон не имеет права ограничивать посещение мероприятий ООН для представителей иностранных делегаций. Ранее американские власти отказали в визах нескольким гражданам РФ, которые должны были приехать в Нью-Йорк на очередную сессию Генассамблеи. Политологи расценивают это решение как продолжение политики санкций. Эксперты полагают, что вопрос о переносе штаб-квартиры организации актуализируется, но Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы помешать реализации таких планов.

Перенос штаб-квартиры ООН из США на территорию другой страны стал бы важным решением, за которое готов отдать свой голос Иран. Об этом заявил президент республики Хасан Рухани, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Если нас спросят, то мы проголосуем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну», — заявил Рухани, добавив, что Соединённые Штаты не имеют права препятствовать приезду в Нью-Йорк делегаций ООН.

Он также подчеркнул, что «США не должны пользоваться своими преимуществами как принимающая сторона и выдавать визы только тем, кто им нравится». Его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. У иранской делегации возникли сложности с получением виз США для поездки в штаб-квартиру ООН. Накануне начала мероприятий в администрации президента ИРИ сообщили об отказе американской стороны предоставить визы для делегации, сопровождающей Хасана Рухани, а также журналистам из президентского пресс-пула.

Политика ограничений

Ранее о намерении Вашингтона ограничить число виз для членов иранской делегации в интервью телеканалу CNBC заявлял вице-президент США Майк Пенс. Чиновник объяснил эти планы недавними атаками на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, вину за которые США возлагают на Тегеран.

«Мы вводим новые жёсткие санкции против Ирана, чтобы он понёс ответственность. Мы ограничим число виз для иранских официальных лиц, которые могут прибыть на Генассамблею ООН», — заявил Пенс.

Кроме того, по информации агентства Fars, американские власти ограничили возможность перемещения президента ИРИ Хасана Рухани по Нью-Йорку во время проведения Генассамблеи ООН. Политик не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры организации, кроме того, он также был вынужден получить специальное разрешение на пребывание в отеле.

Василий Небензя

РИА Новости

© Александр Щербак

Похожая ситуация сложилась и с российской делегацией: некоторым её участникам было отказано в визах для поездки на ГА ООН. Посольство Соединённых Штатов в РФ отказалось комментировать это решение, назвав инцидент «частным случаем подачи заявок».

В Кремле этот шаг американских властей назвали прямым нарушением Соединёнными Штатами своих международных обязательств.

«Речь не идёт о двустороннем визите, речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва не исключает «жёсткой реакции» со стороны России и ООН на действия американского руководства, добавил Песков.

Этим инцидентом попытки Вашингтона ограничить участие российских представителей в международных мероприятиях не ограничились. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, США отказали в визах не только некоторым россиянам, направлявшимся на сессию ГА ООН, но и части делегатов из РФ, которые готовились выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Небензя назвал случившееся «безобразной ситуацией» и напомнил, что Москва однажды уже была вынуждена заблокировать проведение конференции из-за того, что Соединённые Штаты не пустили на неё российских делегатов.

«Предлоги невыдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединённых Наций», — добавил Небензя.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия американской стороны «возмутительным инцидентом» и призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США на «более устойчивые площадки», которые будут более ответственно исполнять обязанности принимающей стороны.

Отметим, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США поднимался в России и ранее. В 2015 году с такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Зотов: парламентарий направил письмо на имя генсека ООН с призывом перенести штаб-квартиру организации в Швейцарию.

Коллективное решение

Организация Объединённых Наций была учреждена в 1945 году после того, как её устав подписали представители 50 стран. Первая сессия ООН состоялась в Лондоне в 1946-м, на ней участники организации проголосовали за размещение штаб-квартиры ООН в США. Как рассказал постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в своей статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь», когда решался вопрос о месте будущего размещения штаб-квартиры организации, Вячеслав Молотов, занимавший в то время пост министра иностранных дел СССР, предложил советскому руководству настоять на переносе штаб-квартиры преемницы Лиги Наций в Вену. Однако Иосиф Сталин эту идею отверг, посчитав, что размещение штаб-квартиры ООН в США приведёт к более прочной связи между Вашингтоном и организацией. Это, в свою очередь, по расчёту Москвы, должно было позволить влиять на Вашингтон через ООН и не допустить возможного выхода США из организации.

Первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Лондон, 1946 год

AFP

© STF

Кроме того, Сталин выдвинул тогда и другое предложение — разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Об этом рассказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

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«Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Однако в итоге Москва поддержала Нью-Йорк в качестве места для постоянной дислокации штаб-квартиры ООН.

Впрочем, уже в начале 1960-х годов советское руководство разочаровалось в этом решении, отметив, что власти США оказывают негативное влияние на ход дискуссий в ООН. Об этом, в частности, пишет доктор исторических наук Владимир Швейцер в своей статье «СССР — Австрия: на виражах мировой политики».

В Москве началось обсуждение возможности переноса штаб-квартиры ООН в Вену, тем более что в австрийском руководстве заявляли о готовности принять на своей территории некоторые подразделения организации. Но до реализации этих планов дело не дошло, поскольку для переноса штаб-квартиры было необходимо согласие США на уровне СБ ООН.

Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, на момент создания ООН США были страной антигитлеровской коалиции, и значительную роль в создании организации сыграл президент США Франклин Рузвельт.

«Размещение штаба ООН в США было коллективным решением, и тогда было в принципе сложно представить, что какая-то страна может проводить такую политическую линию, какую позволяют сегодня себе Соединённые Штаты», — подчеркнул Шаповалов.

По словам политолога МГИМО Виктора Мизина, за счёт поставок оружия своим европейским союзникам США вышли из Второй мировой войны с большими дивидендами. При этом эксперт напомнил, что тогда Вашингтон ещё считался союзником Москвы, способным обеспечить подходящие условия для строительства здания ООН.

«Впоследствии вопросразмещения штаб-квартиры ООН в нейтральную страну неоднократно поднимался, это происходило всегда, когда в очередной раз затруднялся въезд в США каких-то делегаций. Но потом эти дискуссии утихали, не в последнюю очередь по финансовым причинам, потому что перенос штаб-квартиры ООН — это очень большие траты», — считает эксперт.

«Москве стоит дать ответ»

Как отмечают политологи, решение Вашингтона отказать части российской и иранской делегаций в визах для поездки на Генассамблею ООН — беспрецедентный шаг и продолжение политики санкций.

Вена, Австрия

globallookpress.com

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«Сегодня отношения между Россией и США находятся на более низкой точке, чем были на пике холодной войны, когда действия стран были более предсказуемыми. Сейчас Москве действительно стоит дать решительный ответ на действия Вашингтона, было бы правильно поднять этот вопрос в Совбезе ООН. Впрочем, я сомневаюсь, что штаб-квартиру организации получится перенести из США, но эту тему всё равно нужно поднимать», — считает Виктор Мизин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. По его словам, отказ в выдаче виз членам иранской и российской делегаций — демонстративное нарушение норм и принципов международного права.

«ООН представляет интересы всего мира и не может зависеть от диктата США. Поэтому сейчас актуализируется вопрос о том, чтобы штаб-квартира находилась на территории государства, которое уважает регламент организации. Движение за перенос штаба может стать достаточно серьёзной темой, хотя Вашингтон направит все силы на то, чтобы заглушить эти разговоры», — подытожил Шаповалов.