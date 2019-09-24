В Госдуме и Совфеде призвали задуматься о переносе штаб-квартиры ООН

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков призвали рассмотреть вопрос возможного переноса штаб-квартиры ООН из США после решения о невыдаче части российской делегации американских виз.

«А может, вообще поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну? Допустим, в Швейцарию, с которой никогда подобных проблем не возникало», — сказал Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, действия американской стороны являются «выкручиванием рук».

В свою очередь, Новиков отметил, что если США продолжат ограничивать доступ делегаций стран к штаб-квартире ООН, то нужно подумать о её переносе в другое государство, пишет Интерфакс.

«Если сейчас будет очевидно, что такого рода практика со стороны США становится общим местом, обычным делом, то тогда нужно принимать меры реагирования, вплоть до рассмотрения, на мой взгляд, вопроса о том, чтобы штаб-квартира ООН находилась в таком государстве», — сказал он.

Как отметил парламентарий, это должна быть страна, которая «не будет злоупотреблять своими возможностями, тем, что структуры ООН находятся на территории США».

Депутат указал, что ряд международных организаций работает в Париже и других крупных городах.

«Думаю, что на Нью-Йорке, как и на США в целом, свет клином не сошёлся», — сказал Новиков.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Как подчеркнули в Госдуме, ситуация с невыдачей виз является заминкой и в ней необходимо разобраться.

При этом в Кремле не исключили жёсткой реакции на отказ США в выдаче виз.