Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
  • © РИА Новости / POOL

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — приводит Интерфакс ответ Лаврова российским журналистам в штаб-квартире ООН.

Ранее Лавров подчеркнул, что невыдача виз некоторым членам российской делегации говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка. 

Как стало известно, американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии ГА ООН, но и гостям конференции по ДВЗЯИ.

В Совете Федерации прокомментировали «Взгляду» ситуацию.

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