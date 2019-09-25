Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

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Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
  • Reuters

«Видимо, приходит время, чтобы перенести такие мероприятия из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — сказал он на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по ДВЗЯИ.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию.

В связи с ситуацией в Совфеде и Госдуме призвали рассмотреть вопрос возможного переноса штаб-квартиры ООН из США.

Как отметили в Совете Федерации, действия американской стороны являются «выкручиванием рук».

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