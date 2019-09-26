МИД России подготовил ответ на невыдачу виз США российской делегации

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Россия в качестве ответных мер на невыдачу американских виз ряду членов российской делегации предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
МИД России подготовил ответ на невыдачу виз США российской делегации
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Как отметил дипломат, в качестве ответных мер Россия «в практической плоскости поставила вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению» проводились не на территории США.

Он пояснил, что в России посмотрят, как «отреагируют другие члены международного сообщества».

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей виз российским делегатам.

По его словам, ситуация свидетельствует о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка.

В связи с этим российский министр также напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

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