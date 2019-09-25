Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

По его словам, придётся, возможно, ставить вопрос, «как быть со штаб-квартирой ООН».

«Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Как отметил министр, в настоящее время Сочи бы «точно справился без каких-либо шероховатостей».

Ранее стало известно, что США не выдали визы участникам российской делегации на сессии ГА ООН, а также гостям конференции по ДВЗЯИ.

В связи с этим в Совете Федерации и Госдуме предложили рассмотреть вопрос возможного переноса штаб-квартиры ООН из США.

Позднее Лавров также призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.

Ситуацию с визами в беседе со «Взглядом» прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.