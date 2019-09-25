Эксперт прокомментировал невыдачу американских виз российским участникам конференции по ДВЗЯИ
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- РИА Новости
«На это надо отвечать как обычно: вызывать посла, требовать объяснений, извинений и гарантий того, что это в следующий раз не повторится», — сказал эксперт.
По его словам, это американский бюрократизм, на который нужно реагировать.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.