Эксперт прокомментировал невыдачу американских виз российским участникам конференции по ДВЗЯИ

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Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Эксперт прокомментировал невыдачу американских виз российским участникам конференции по ДВЗЯИ
  • © Роман Махмутов
  • РИА Новости

«На это надо отвечать как обычно: вызывать посла, требовать объяснений, извинений и гарантий того, что это в следующий раз не повторится», — сказал эксперт.

По его словам, это американский бюрократизм, на который нужно реагировать.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

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