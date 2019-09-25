Эксперт прокомментировал невыдачу американских виз российским участникам конференции по ДВЗЯИ

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«На это надо отвечать как обычно: вызывать посла, требовать объяснений, извинений и гарантий того, что это в следующий раз не повторится», — сказал эксперт.

По его словам, это американский бюрократизм, на который нужно реагировать.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.