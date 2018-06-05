«Признание и международная поддержка»: как Китай стал членом ООН вопреки воле США

65 лет назад власти США заявили о своём категорическом неприятии идеи членства в ООН Китайской Народной Республики. Однако потребовалось совсем немного времени для того, чтобы КНР стала участником Организации Объединенных Наций. Вопрос включения Китая находился в компетенции Генеральной Ассамблеи, и право вето, которое имели Соединенные Штаты в Совбезе, не стало препятствием для международного признания Пекина.

Проблема, рожденная гражданской войной

В конце XIX—начале XX века Китай, находящийся под властью династии Цин, переживал тяжелейший кризис. Центральное правительство было бессильно перед иностранными державами, решавшими свои вопросы прямо на китайской территории, и перед многочисленными революционными организациями, в борьбе с которыми участвовали местные милитаристские группировки, лишь номинально подчиняющиеся официальным властям.

В результате Синьхайской революции 1911–1912 годов династия Цин пала и в Китае была провозглашена республика. Её временным президентом стал известный революционер Сунь Ятсен, однако, не обладая реальными рычагами власти, он уступил должность командующему императорской армией Юань Шикаю. После смерти Шикаю в 1916 году страна фактически была поделена между несколькими группировками милитаристов, часть из которых ориентировались на Японию.

Сунь Ятсен, находясь в эмиграции, ещё в 1894 году создал «Общество возрождения Китая». В 1919 году на его основе возникла политическая организация под названием «Китайский Гоминьдан», и Ятсен стал предпринимать попытки объединения страны. В 1923 году он заручился поддержкой Советской России в этом направлении координировал свои усилия с местной Коммунистической партией (КПК).

Президент Китайской Республики Чан Кайши

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В 1925-ом Сунь Ятсен умер, и самым влиятельным человеком в «Гоминьдане» стал контролировавший силовой блок Чан Кайши, сумевший результативно использовать политические начинания своего предшественника. Благодаря помощи Москвы и союзу с левыми силами, он к 1927 году установил контроль над всей территорией Китая. Однако Чан Кайши был недоволен политикой коммунистов, которые на местах пытались проводить популярные в народе социальные преобразования и выступали против сотрудничества с крупными промышленниками и землевладельцами.

Противоречия между коммунистами и сгруппировавшимися вокруг Чан Кайши правыми националистами привели к инциденту, известному как «Шанхайская резня 1927 года». 11 апреля Чан Кайши направил во все провинции приказ убрать коммунистов из органов власти, а 12-го дал команду шанхайским гангстерам из «Зелёной банды» и других преступных группировок уничтожить коммунистический актив Шанхая.

В городе начались массовые убийства, жертвами которых стали порядка 5 тыс. человек. За этим последовали аресты левых активистов по всей территории страны. Коммунисты в ответ взялись за оружие. Началась гражданская война.

Даже после японского вторжения Чан Кайши отказался объединяться с коммунистами ради защиты национального суверенитета. Для того чтобы он дал согласие на создание Единого фронта гоминьдановским генералам пришлось даже арестовать своего лидера в 1936 году. Однако и во время войны с Японией между войсками националистов и коммунистическими отрядами происходили регулярные стычки.

После капитуляции Токио, ни Гоминьдан, ни коммунисты не смогли сразу установить контроль над всей территорией страны. Националистам в это время оказывали материальную и военно-техническую помощь американцы, а Советский Союз передал КПК трофейное японское оружие.

Гражданская война в Китае 1946-1949 годы

В 1945 году противостояние между недавними союзниками по Единому фронту вспыхнуло с новой силой. Вплоть до 1947 года гоминьдановцы теснили коммунистов. Однако КПК начала проводить в подконтрольных себе районах земельную реформу, нашедшую массовую поддержку у крестьян, что привело к притоку в коммунистические армии множества идеологически мотивированных бойцов.

Используя трофейные японские танки и пушки, сторонники КПК перешли в наступление. В 1948 году Гоминьдан понес несколько серьезных поражений, фронт развалился. Осознавая отсутствие единоначалия в войсках, Чан Кайши в 1949 году призвал губернаторов брать командование местными армейскими группировками в свои руки.

1 октября 1949 года в Пекине провозгласили Китайскую Народную Республику. Остатки гоминьдановских войск к этому времени были зажаты на юге страны, отходы на территорию соседней Бирмы и Французского Индокитая были перекрыты. Гоминьдановское правительство американцы эвакуировали на Тайвань.

Тернистый путь к признанию

В 1945 году Китай, как один из победителей во Второй мировой войне, принял участие в учреждении Организации Объединенных Наций.

«В ООН вошла Китайская Республика — старое правительство Китая, которое в 1949 году переместилось на Тайвань», — рассказал в беседе с RT руководитель департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук, профессор Александр Лукин.

Вскоре после того, как сторонники Гоминьдана покинули материковый Китай, встал вопрос о том, кто должен представлять страну в ООН. 15 ноября министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай в обращении к Генассамблее ООН попытался оспорить право старого правительства представлять китайский народ на международной арене.

В начале 1950 года СССР подготовил проект резолюции, которая бы позволила заменить представителей Китайской Республики делегацией КНР, но Совбез отверг это предложение. В знак протеста, Советский Союз на несколько месяцев даже отказался участвовать в работе Совета безопасности. Американцы воспользовались отсутствием советского представителя в СБ ООН и 25 июня 1950 года нашли способ оправдать своё вторжение в Корею, придав ему статус миротворческой операции ООН.

США бомбят Корею, 1950 год

Осенью 1950 года, когда американская армия нанесла тяжелое поражение войскам КНДР, Пекин вынужден был вмешаться в ситуацию. Совместные китайско-корейские силы смогли отбросить американцев, и в 1951-ом линия соприкосновения сил установилась примерно на довоенной границе.

Ещё до начала Корейской войны 17 стран-членов ООН уже признали КНР и были согласны с присоединением республики к Организации Объединенных Наций. Но вступление Пекина в войну на Корейском полуострове было использовано Соединёнными Штатами для агитации, направленной против коммунистического Китая. Вопрос о присоединении КНР к ООН застопорился.

Однако вскоре на международном уровне начала обсуждаться идея «привязки» членства Китайской республики в Организации Объединённых Наций к установлению мира на Корейском полуострове. Особенно активно эту идею продвигала Индия. Когда дело стало близиться к перемирию, в Вашингтоне забеспокоились.

В ходе Корейской войны США изначально придерживались политики невмешательства в китайско-тайваньские отношения и держали флот у берегов Восточной Азии, чтобы не допустить физического изменения статус-кво в пользу одной из сторон. Вместе с тем одно из первых заявлений администрации президента США Дуайта Эйзенхауэра, пришедшего к власти в 1953 году, было посвящено недопустимости перехода каких-либо территорий так называемого «свободного мира» под контроль коммунистов.

Уже в марте США дали понять, что поддерживать статус-кво в Китае больше не собираются, и не станут препятствовать Гоминьдану, если тот попытается атаковать КНР. А 5 июня 1953 года, незадолго до наступления официального перемирия в Корее, Сенат США официально заявил о недопустимости вступления КНР в состав ООН.

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27 июля 1953 года в Корее был заключен договор о прекращении огня. Однако Вашингтон, как и собирался, сохранил курс на поддержку Тайбэя. В ноябре Эйзенхауэр подписал решение совета национальной безопасности США, согласно которому «сохранение безопасности» Тайваня объявлялось существенным элементом американской системы обороны. В декабре 1954-го США и Тайвань подписали договор о взаимной безопасности.

В это время между КНР и Тайванем произошел конфликт из-за контроля над прибрежными островами, занятыми гоминьдановскими войсками. В Вашингтоне рассматривалась даже перспектива вступления в открытое противостояние с Пекином. Однако умеренные политики и настроенный на мирное разрешение китайской проблемы официальный Лондон, сумели урегулировать ситуацию.

«Позиция Великобритании в этот период была прагматичной. Лондон считал, что с теми, кто реально контролирует территорию, нужно иметь дело», — подчеркнул Александр Лукин.

В 1955 году в Женеве начались переговоры между США и КНР на уровне послов. Но, несмотря на некоторую разряду, в вопросе членства КНР в ООН Вашингтон оставался непреклонен.

Поворотный момент

«С 1950-х годов официальный Пекин вёл политику планомерного расширение круга государств, согласных установить с ним дипломатические отношения и поддержать идею членства КНР в ООН», — рассказал RT кандидат политических наук, доцент МГУ Василий Кашин.

По словам эксперта, давалось это Пекину непросто. «Несмотря на тяжелые экономические проблемы, КНР изыскивала ресурсы для оказания помощи беднейшим государствам Африки и Азии, заручаясь при этом их признанием и международной поддержкой», — подчеркнул он. Другой важной причиной изменения отношения Запада к КНР, по мнению Кашина, стало охлаждение между Пекином и Москвой.

«Важный поворотный момент наступил в 1971 году — к этому моменту КНР имела уже критическую базу международной поддержки», — заявил Василий Кашин.

26 октября 1971 года была приняла Резолюция Генассамблеи ООН 2758 (XXVI) «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций». За членство в ООН официального Пекина проголосовали 76 представителей организации, включая СССР, Индию, Великобританию, Францию и большинство европейских государств. Против были 35 стран во главе с США.

«Вопрос членства КНР находился в компетенции Генеральной Ассамблеи, и право вето, которое имеют Соединенные Штаты в Совбезе, не сыграло никакой роли», — отметил Александр Лукин.

Тайвань покинул Организацию Объединенных Наций и только в 1990-е годы вернулся к безуспешным попыткам восстановления своего участия в её работе. Вскоре после признания КНР членом ООН, материковый Китай посетил президент США Ричард Никсон. Однако официальные дипломатические отношения между Вашингтоном и Пекином были установлены только в 1979-ом.

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Количество государств, признающих Китайскую Республику на Тайване, стало резко сокращаться. «Пекин занял принципиальную позицию: если кто-то признает Тайвань, КНР разрывает с этим государством дипломатические отношения. Сегодня Китайская Народная Республика – второе по экономической мощи государство в мире, и не иметь с ней дипломатических отношений элементарно невыгодно», — заявил Лукин.

Что касается перспективы объединения КНР с Тайванем, то к такой возможности эксперт относится скептически. «Теоретически в будущем шанс есть на всё, что угодно. Но сегодня Тайвань — это де-факто независимое государство. Его официально признают еще около двух десятков стран-членов ООН, хотя их количество постоянно уменьшается. А вот КНР признать его независимость не желает. Гипотетически официальное отделение Тайваня возможно в случае, например, распада Китая. Подобное в мировой истории случалось, но в обозримом будущем ничего подобного применительно к Китаю не предвидится. Жители Тайваня в свою очередь не хотят присоединяться к КНР. И если Пекин попытается присоединить остров силой, то там всё будет разрушено, а само присоединение не будет иметь никакого смысла. Поэтому в ближайшие 20–30 лет ситуация вряд ли кардинально изменится», — резюмировал Александр Лукин.