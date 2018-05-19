СМИ: Китай может принять меры в отношении США в связи с их поддержкой Тайваня

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Китай может принять ряд мер в случае, если США продолжат оказывать поддержку Тайваню. Об этом сообщает издание China Daily.

«Пекин может усилить своё военное присутствие вокруг острова, ограничить доступ на рынок или инициировать проведение расследований в отношении фирм и компаний, не признающих территориальную целостность Китая», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что Министерство обороны Китая выступило против закона о поездках на Тайвань, принятого в США, и призвало не допустить реализации его положений. 

Китай считает Тайвань своей территорией и заявляет о готовности применить силу в случае необходимости доказать это. 

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