«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США

Перенос мероприятий Генассамблеи ООН из Нью-Йорка после скандала с невыдачей виз российским дипломатам возможен. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, подходящая инфраструктура есть в Женеве и Вене. Ранее в МИД РФ предложили перенести заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН из США в ответ на действия Вашингтона, где объяснили невыдачу виз россиянам «техническими сложностями». Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что мероприятия ООН следует проводить на площадках с «ответственной принимающей стороной».

Частичный перенос мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН из США возможен. Об этом после скандала с невыдачей виз российским дипломатам заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, необходимая инфраструктура есть не только в Нью-Йорке, но и в других городах присутствия органов ООН, в частности в Вене и Женеве.

«В Вене, скажем, традиционно проходит первая сессия подготовительного комитета очередной обзорной конференции ДНЯО. По составу участников, по их количеству это примерно то же самое, что Первый комитет Генассамблеи», — сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва — Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, американская сторона не выдала визы участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В США это решение объяснили «техническими сложностями».

В ответ Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США. Соответствующую меру обозначил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В отношении ответных мер мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — приводит высказывание Рябкова журнал «Международная жизнь».

По его словам, в России посмотрят, как «отреагируют другие члены международного сообщества».

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — отметил он.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко​​​ выразила мнение, что ООН следует самостоятельно решать, какие национальные делегации и их члены должны получать американские визы для участия в мероприятиях.

«Это вызов ООН, и я надеюсь, что последует жёсткая реакция. Возможно, ООН пора уточнить своё соглашение с США и предусмотреть положение, по которому состав делегаций определяет сама ООН, визирует их, пересылает в Госдеп США, который уже технически проштамповывает визы. Не могут США решать, кому давать или не давать визы на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — цитирует её РИА Новости.

Комментируя события вокруг невыдачи виз, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил, что штаб-квартира ООН «засиделась» в США, но её перенос может потребовать больших затрат.

«Тем не менее, если США и дальше будут злоупотреблять своими служебными полномочиями, эта безусловно правильная мера будет получать больше поддержки», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он обратил внимание на формулировку ответа американской стороны, сославшуюся на «технические сложности».

«Это намёк на сокращение численности персонала американских дипведомств в России. Американцы стали ныть, что у них теперь не хватает людей для нормальной выдачи виз», — сказал эксперт.

По его словам, американцы стали жаловаться на нехватку людей для нормальной выдачи виз — и на это нужно реагировать.

«Раз американские консульские работники не в состоянии нормально работать, их можно выслать. Нужно отвечать дипломатически», — заключил эксперт.

«Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства»

О возможном переносе ряда мероприятий ООН с территории США также высказался глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, мероприятия ООН следует перенести на площадки с «ответственной принимающей стороной».

«Видимо, приходит время, чтобы перенести такие мероприятия из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — сказал он на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он добавил, что Россия готовит ответные меры на невыдачу виз российским дипломатам.

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — приводит Интерфакс ответ Лаврова российским журналистам в штаб-квартире ООН.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Валерий Мельников

Кроме того, Лавров накануне рассказал об уступках российской стороны американским дипломатам. В интервью газете «Коммерсантъ» он упомянул о визите в РФ в 2018 году делегации из США, в состав которой вошёл сенатор Рон Джонсон, находящийся в санкционном списке, сформированном в ответ на запрет допуска россиян в США.

Министр рассказал, что российская сторона пошла на уступки, оговорив, что ответный визит дипломатов из РФ также потребует аналогичного ответа со стороны США. По словам Лаврова, в Вашингтоне дали понять, что так и будет, однако позднее в Соединённых Штатах заявили, что визу лицам из санкционного списка выдать «категорически невозможно».

В свою очередь, в Кремле заявили, что ситуация вокруг виз для российских дипломатов требует достаточно жёсткой реакции и со стороны РФ, и со стороны ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация сложилась «весьма тревожная и неприятная».