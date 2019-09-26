Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США 

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, у Соединённых Штатов нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН. Рухани назвал это неправильной политикой.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в связи с невыдачей США виз ряду представителей российской делегации пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка.