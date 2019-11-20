Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

Шестой комитет ГА ООН принял резолюцию с призывом к США разрешить ситуацию с визами дипломатам ряду государств, включая Россию, прибывающим на мероприятиях организации.

Как пишет ТАСС, решение было принято консенсусом без процедуры голосования.

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».

Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д’Ивуар. Ожидается, что в декабре его рассмотрят всей Генассамблеей.

Ранее первый комитет ГА ООН не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.

Как отмечали в постпредстве России при ООН, Генсек организации Антониу Гутерреш разделяет позицию Москвы по поводу невыдачи США виз российским дипломатам.

США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН.