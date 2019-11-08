Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы

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Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, это предложение поддержали 18 стран, 69 проголосовали против, 72 воздержались.

Отмечается, что в документе Россия предлагала запросить у Генерального секретаря ООН в случае отсутствия прогресса к 1 апреля 2020 года доклад об альтернативных местах проведения сессии Первого комитета 2020 года, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях для бюджета организации.

Также предлагалось постановить, что «если визовые проблемы не будут решены в разумный и ограниченный период времени, то Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене».

В сентябре ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В Совфеде и Госдуме призвали рассмотреть вопрос возможного переноса штаб-квартиры ООН из США.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенос заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

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