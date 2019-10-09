Матвиенко предложила перенести постоянные комитеты ООН в Европу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным перенести постоянные комитеты ООН в Швецию или Австрию в случае, если санкционная политика Соединённых Штатов в отношении делегаций других стран будет продолжена, сообщает РИА Новости.

Об этом Матвиенко сказала, комментируя «вопиющее, беспрецедентное нарушение международного права со стороны США», а именно срыв заседания «двух важнейших комитетов» ООН в силу отсутствия кворума.

Австрия и Швейцария — это те государства, «которые ни разу не давали повода и не нарушали взятые на себя обязательства», пояснила она выбор площадок для переноса комитетов из США.

Спикер заявила о серьёзности ситуации и возможной поддержке другими государствами предложенной инициативы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что перенос нескольких комитетов ГА ООН за пределы США осуществим.

В сентябре ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В Совфеде и Госдуме призвали рассмотреть вопрос возможного переноса штаб-квартиры ООН из США.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенос заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.