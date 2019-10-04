Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный шаг может помочь в нормализации работы данного комитета.

«В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве», — сказал он.

Как отметил Полянский, Россия готова к проведению обсуждений по данной теме в ходе текущей сессии ГА ООН.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.

Позднее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться. 

Подробнее по теме — в материале RT.

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