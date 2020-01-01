Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков и рекомендовало американцам не приближаться к зданию.

Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«Из-за нападений демонстрантов на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и МИД Германии осудили нападение на посольство США в Ираке.

31 декабря демонстранты подожгли ворота американского посольства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны военных Соединённых Штатов.