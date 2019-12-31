СМИ: Сотрудники посольства США покинули Ирак из-за угроз безопасности
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«Американский посол в Ираке и сотрудники покинули Ирак по соображениям безопасности в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе протестных акций митингующие повредили камеры на стенах у здания американского посольства и попытались прорваться на его территорию. По данным телеканала, пострадавших в результате происшествия нет.
29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.
Позднее стало известно, что четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Багдаде.
В МИД России выразили озабоченность в связи с обменом ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке.