СМИ: Сотрудники посольства США покинули Ирак из-за угроз безопасности

Посол США в Багдаде Метью Тюллер и все сотрудники посольства покинули Ирак из-за угроз безопасности. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Американский посол в Ираке и сотрудники покинули Ирак по соображениям безопасности в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе протестных акций митингующие повредили камеры на стенах у здания американского посольства и попытались прорваться на его территорию. По данным телеканала, пострадавших в результате происшествия нет.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Багдаде.

В МИД России выразили озабоченность в связи с обменом ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке.