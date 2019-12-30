Четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Ираке

Четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в иракском Багдаде. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на сотрудника служб безопасности Ирака.

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«Четыре ракеты типа «Катюша» взорвались вечером у большой базы Эт-Таджи возле столицы Ирака, на которой располагаются американские войска», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские военнослужащие нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам шиитского движения «Хезболла» в Ираке и Сирии.