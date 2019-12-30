Четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Ираке
- globallookpress.com
«Четыре ракеты типа «Катюша» взорвались вечером у большой базы Эт-Таджи возле столицы Ирака, на которой располагаются американские войска», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские военнослужащие нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам шиитского движения «Хезболла» в Ираке и Сирии.