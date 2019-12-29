Пентагон: США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Короткая ссылка
Американские военнослужащие нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам шиитского движения «Хезболла» в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
Пентагон: США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
  • © Saul Loeb
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«В ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболла» по иракским базам, на которых размещены коалиционные силы операции «Непоколебимая решимость»...  военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удары направлены на ослабление шиитской группировки и предотвращение возможных будущих атак против сил коалиции.

Военные США атаковали три объекта на территории Ирака и два — в Сирии. 

По данным телеканала Al Arabiya, при обстреле в Ираке погибли пять человек и ещё 14 были ранены.

В конце октября Минфин США заявил, что семь стран ввели санкции против 25 лиц и организаций за их связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции и ливанской шиитской партией «Хезболла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить