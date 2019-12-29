Пентагон: США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Американские военнослужащие нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам шиитского движения «Хезболла» в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«В ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболла» по иракским базам, на которых размещены коалиционные силы операции «Непоколебимая решимость»... военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удары направлены на ослабление шиитской группировки и предотвращение возможных будущих атак против сил коалиции.

Военные США атаковали три объекта на территории Ирака и два — в Сирии.

По данным телеканала Al Arabiya, при обстреле в Ираке погибли пять человек и ещё 14 были ранены.

В конце октября Минфин США заявил, что семь стран ввели санкции против 25 лиц и организаций за их связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции и ливанской шиитской партией «Хезболла».