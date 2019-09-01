В Иране атаку «Хезболлы» на армию Израиля назвали ответной мерой

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что бойцы движения «Хезболла» совершили нападение на израильскую бронемашину в качестве ответной меры на агрессивные действия Израиля.
В Иране атаку «Хезболлы» на армию Израиля назвали ответной мерой
  • Reuters

Об этом сообщает IRNA.

«Хезболла» нанесла ответный удар», — цитирует его агентство.

Он отметил, что действия Израиля стоят в одном ряду со злонамеренным поведением США в регионе.

Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны. В итоге израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.

Позднее СМИ сообщили, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном, в результате атаки есть убитые и пострадавшие израильтяне. В Израиле же при этом заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана.

1 сентября армия Израиля созналась в поджоге ливанских лесов беспилотниками.

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