В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана

Официальный представитель главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман заявил, что потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет.

«Потерь среди наших солдат и граждан в результате обстрела «Хезболлы» с ливанских территорий в районе Авивим нет», — написал он.

Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны. В итоге израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.

Позднее СМИ сообщили, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном и в результате атаки есть убитые и пострадавшие израильтяне.