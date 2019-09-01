В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
- Reuters
«Потерь среди наших солдат и граждан в результате обстрела «Хезболлы» с ливанских территорий в районе Авивим нет», — написал он.
Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны. В итоге израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.
Позднее СМИ сообщили, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном и в результате атаки есть убитые и пострадавшие израильтяне.