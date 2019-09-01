В Израиле заявили о запуске противотанковой ракеты из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в Twitter, что Ливан запустил противотанковую ракету в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.

Reuters

«Несколько минут назад из Ливана была выпущена противотанковая ракета в направлении населённого пункта на севере Израиля», — сообщили израильские военные. Ранее армия Израиля подтвердила, что израильские беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе. 28 августа армия Ливана открыла огонь по двум израильским БПЛА в пограничной ливанской деревне Адейса.