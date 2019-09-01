В Израиле заявили о запуске противотанковой ракеты из Ливана
- Reuters
«Несколько минут назад из Ливана была выпущена противотанковая ракета в направлении населённого пункта на севере Израиля», — сообщили израильские военные.
Ранее армия Израиля подтвердила, что израильские беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе.
28 августа армия Ливана открыла огонь по двум израильским БПЛА в пограничной ливанской деревне Адейса.