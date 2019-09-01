Армия Израиля созналась в поджоге ливанских лесов беспилотниками

Израильские военные подтвердили, что их беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторое время назад пожары вспыхнули в районе «голубой линии» между Израилем и Ливаном. Пожары — результат операций Армии обороны Израиля в районе», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал Al Manar сообщал, что израильские беспилотники подожгли леса на ливано-израильской границе, сбросив в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра снаряды с зажигательной смесью.

28 августа армия Ливана открыла огонь по двум израильским БПЛА в пограничной ливанской деревне Адейса.

25 августа в Ливане заявили, что группа израильских истребителей совершила облёт над ливанской столицей и южными городами страны.