СМИ заявили об уничтожении бронемашины Израиля бойцами «Хезболлы»
- Reuters
Отмечается, что в результате вооружённой вылазки среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.
Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.
Позднее израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.
1 сентября армия Израиля созналась в поджоге ливанских лесов своими беспилотниками.
25 августа в Ливане заявили, что группа израильских истребителей совершила облёт над ливанской столицей и южными городами страны.