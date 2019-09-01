СМИ заявили об уничтожении бронемашины Израиля бойцами «Хезболлы»

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном.

Отмечается, что в результате вооружённой вылазки среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.

Позднее израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.

1 сентября армия Израиля созналась в поджоге ливанских лесов своими беспилотниками.

25 августа в Ливане заявили, что группа израильских истребителей совершила облёт над ливанской столицей и южными городами страны.