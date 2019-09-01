Армия Израиля сообщила о нанесении удара по Ливану
- Reuters
«Противотанковые ракеты, выпущенные из Ливана, поразили военные позиции Армии обороны Израиля на севере страны. Мы открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана», — сообщили израильские военные.
Ранее в Израиле заявили, что Ливан запустил противотанковую ракету в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.
Также армия Израиля подтвердила, что израильские беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе.
28 августа армия Ливана открыла огонь по двум израильским БПЛА в пограничной ливанской деревне Адейса.