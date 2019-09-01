Армия Израиля сообщила о нанесении удара по Ливану

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Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в Twitter о нанесении удара после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны.
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по Ливану
  • Reuters

«Противотанковые ракеты, выпущенные из Ливана, поразили военные позиции Армии обороны Израиля на севере страны. Мы открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана», — сообщили израильские военные.

Ранее в Израиле заявили, что Ливан запустил противотанковую ракету в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.

Также армия Израиля подтвердила, что израильские беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе.

28 августа армия Ливана открыла огонь по двум израильским БПЛА в пограничной ливанской деревне Адейса.

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