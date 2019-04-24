Минфин США ввёл санкции против связанных с «Хезболлой» лиц и компаний

Министерство финансов США внесло в санкционные списки двух человек и три компании, которые, по мнению американской стороны, связаны с ливанским движением «Хезболла».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке лиц, подпавших под санкции, указаны гражданин Бельгии и гражданин Ливана, а также одна организация, зарегистрированная в Великобритании, и две — в Бельгии.

Ранее США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о людях, ответственных за финансирование деятельности движения «Хезболла».

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает введение санкций против лиц, поддерживающих ливанское движение «Хезболла».