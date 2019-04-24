Минфин США ввёл санкции против связанных с «Хезболлой» лиц и компаний
- © Chip Somodevilla
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В списке лиц, подпавших под санкции, указаны гражданин Бельгии и гражданин Ливана, а также одна организация, зарегистрированная в Великобритании, и две — в Бельгии.
Ранее США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о людях, ответственных за финансирование деятельности движения «Хезболла».
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает введение санкций против лиц, поддерживающих ливанское движение «Хезболла».