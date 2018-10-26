Трамп подписал закон о санкциях против сторонников «Хезболлы»

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Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает введение санкций против лиц, поддерживающих ливанское движение «Хезболла». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Закон, подписанный сегодня президентом Трампом, ещё больше изолирует «Хезболлу» от международной финансовой системы и уменьшит её финансирование», — указано в заявлении.

Отмечается, что действие санкций будет направлено против физических лиц и правительственных структур, которые осознанно поддерживают «Хезболлу» и связанные с движением сети, «вовлечённые в наркотрафик и другие трансграничные преступления». 

В мае стало известно, что Министерство финансов США включило в список санкций ряд лиц, связанных с ливанским движением «Хезболла».

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