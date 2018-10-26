Трамп подписал закон о санкциях против сторонников «Хезболлы»
«Закон, подписанный сегодня президентом Трампом, ещё больше изолирует «Хезболлу» от международной финансовой системы и уменьшит её финансирование», — указано в заявлении.
Отмечается, что действие санкций будет направлено против физических лиц и правительственных структур, которые осознанно поддерживают «Хезболлу» и связанные с движением сети, «вовлечённые в наркотрафик и другие трансграничные преступления».
В мае стало известно, что Министерство финансов США включило в список санкций ряд лиц, связанных с ливанским движением «Хезболла».