В США заявили о финансовых проблемах движения «Хезболла»

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что ливанское движение «Хезболла» испытывает финансовые проблемы из-за американских санкций против Ирана.

«Есть признаки того, что «Хезболла» находится далеко не в хорошем финансовом положении», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, санкции США против Ирана привели к сокращению возможностей Тегерана поддерживать движение.

Ранее США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о людях, ответственных за финансирование деятельности движения «Хезболла».

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает введение санкций против лиц, поддерживающих ливанское движение «Хезболла».