В США заявили о финансовых проблемах движения «Хезболла»
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«Есть признаки того, что «Хезболла» находится далеко не в хорошем финансовом положении», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, санкции США против Ирана привели к сокращению возможностей Тегерана поддерживать движение.
Ранее США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о людях, ответственных за финансирование деятельности движения «Хезболла».
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает введение санкций против лиц, поддерживающих ливанское движение «Хезболла».