В МИД России прокомментировали удары США по объектам ополчения в Ираке

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с обменом ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке.

«В Москве с серьёзной озабоченностью восприняли состоявшийся обмен ударами между военно-политической группировкой «Хезболла» и подразделениями Вооружённых сил США», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД назвали подобные действия неприемлемыми и призвали стороны конфликта воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации.

Ранее стало известно, что Сирия осуждает удары ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке, в результате которых, по данным народного ополчения, погибли не менее 19 человек и ещё 35 получили ранения.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.