МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам ополчения в Ираке

Сирия осуждает удары ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке, в результате которых, по данным народного ополчения, погибли не менее 19 человек и ещё 35 получили ранения.

«В результате этого варварского нападения погибли и получили ранения большое количество граждан страны», — сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя МИД страны.

Там отметили, что Сирия осуждает «любую американскую агрессию против суверенитета Ирака и свободы его граждан».

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что лидер США Дональд Трамп намерен обсудить с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарём Майком Помпео воздушные удары в Сирии и Ираке.