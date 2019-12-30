МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам ополчения в Ираке
- Reuters
«В результате этого варварского нападения погибли и получили ранения большое количество граждан страны», — сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя МИД страны.
Там отметили, что Сирия осуждает «любую американскую агрессию против суверенитета Ирака и свободы его граждан».
29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.
Позднее стало известно, что лидер США Дональд Трамп намерен обсудить с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарём Майком Помпео воздушные удары в Сирии и Ираке.