Трамп обсудит с Помпео и Эспером удары ВВС США в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп обсудит с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео воздушные удары американских военных в Сирии и Ираке.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США, Эспер и Помпео обсудят в поместье Трампа Мар-а-Лаго удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ираке и Сирии.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские военнослужащие нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что рядом с базой американских военных в иракском Багдаде взорвались четыре ракеты.