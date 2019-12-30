Девятнадцать человек погибли при авиаударе ВВС США по базе «Хезболлы»

По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке. Об этом сообщил телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление главы шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави.

Уточняется, что ещё 35 человек получили ранения. По словам Аль-Рабиави, под завалами остаются тела погибших.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские военнослужащие нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп обсудит с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео воздушные удары американских военных в Сирии и Ираке.