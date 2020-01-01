Немецкий МИД осудил нападение на посольство США в Багдаде

МИД Германии осуждает нападение на посольство США в Ираке, говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы осуждаем нападения на посольство США в Багдаде», — указано в тексте.

В заявлении отмечается, что безопасность дипломатических представительств относится к «ядру международного порядка».

В МИД ФРГ также выразили надежду, что правительство Ирака возьмёт ответственность за безопасность посольств и консульств.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.