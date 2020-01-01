Немецкий МИД осудил нападение на посольство США в Багдаде
- РИА Новости
«Мы осуждаем нападения на посольство США в Багдаде», — указано в тексте.
В заявлении отмечается, что безопасность дипломатических представительств относится к «ядру международного порядка».
В МИД ФРГ также выразили надежду, что правительство Ирака возьмёт ответственность за безопасность посольств и консульств.
Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.