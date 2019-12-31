Протестующие подожгли ворота посольства США в Ираке

Демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

Как сообщает Al-Hadath, протестующие попытались штурмовать главный вход американского посольства, а также подожгли ворота здания дипмиссии.

Уточняется, что беспорядки были вызваны обстрелами американских военных по пунктам «Хезболлы» в Ираке, в результате которых, по данным телеканала, погибли 25 человек.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что посол США в Багдаде Метью Тюллер и все сотрудники посольства покинули Ирак из-за угроз безопасности.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Багдаде.

В МИД России выразили озабоченность в связи с обменом ударами между участниками «Хезболлы» и ВС США в Ираке.