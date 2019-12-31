США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

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Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
  • Reuters

По его словам, Вашингтон предпринял защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала.

«Мы направляем дополнительные силы в поддержку сотрудников посольства. Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать обеспечению безопасности нашего персонала», — написал Эспер в Twitter.

Он призвал иракское правительство выполнить соответствующие международные обязательства.

В свою очередь, в Госдепартаменте проинформировали, что протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

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