США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон предпринял защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала.

«Мы направляем дополнительные силы в поддержку сотрудников посольства. Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать обеспечению безопасности нашего персонала», — написал Эспер в Twitter.

Он призвал иракское правительство выполнить соответствующие международные обязательства.

В свою очередь, в Госдепартаменте проинформировали, что протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.