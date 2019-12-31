США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
- Reuters
По его словам, Вашингтон предпринял защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала.
«Мы направляем дополнительные силы в поддержку сотрудников посольства. Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать обеспечению безопасности нашего персонала», — написал Эспер в Twitter.
Он призвал иракское правительство выполнить соответствующие международные обязательства.
В свою очередь, в Госдепартаменте проинформировали, что протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет.
Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.