Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в посольство США

Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет», — сказал он.

По его словам, сообщения об эвакуации посла Мэтта Тьюллера не соответствуют действительности — он находился в запланированной личной поездке и возвращается в дипмиссию.

Ранее арабские СМИ писали, что Тьюллер и все сотрудники посольства покинули Ирак из-за угроз безопасности.

Сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.