ЕС осудил нападение на посольство США в Багдаде

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Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
ЕС осудил нападение на посольство США в Багдаде
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дипломаты во всём мире являются каналами диалога, а не целями протестов. Я решительно осуждаю нападение на посольство в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права. Мы внимательно следим за ситуацией», — заявил Мишель.

Ранее МИД Германии осудил нападение на посольство США в Ираке.

Во вторник, 31 декабря, демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

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