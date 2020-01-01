ЕС осудил нападение на посольство США в Багдаде

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дипломаты во всём мире являются каналами диалога, а не целями протестов. Я решительно осуждаю нападение на посольство в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права. Мы внимательно следим за ситуацией», — заявил Мишель.

Ранее МИД Германии осудил нападение на посольство США в Ираке.

Во вторник, 31 декабря, демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.