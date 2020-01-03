«Акт международного терроризма»: Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани

В мире резко осудили убийство генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб в результате американского ракетного удара в Ираке. В российском МИД заявили, что этот «авантюрный шаг» приведёт к росту напряжённости на Ближнем Востоке. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи пообещал, что ответственных за гибель высокопоставленного офицера будет ждать «жёсткая месть», а глава МИД страны Джавад Зариф назвал произошедшее актом международного терроризма. В Пентагоне официально подтвердили убийство генерала, сообщив, что его санкционировал президент Дональд Трамп. В Вашингтоне объяснили проведённую операцию тем, что Сулеймани якобы имел отношение к нападениям на американских солдат и дипломатов. Эксперты отмечают, что США перестали обращать внимание на международное право и в ближайшее время стоит ждать эскалации в Ближневосточном регионе.

Американские военные в ходе операции в Ираке убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение «Кудс». Об этом официально сообщили в Пентагоне.

В Минобороны заявили, что атака была проведена по указанию президента США и направлена «на сдерживание будущих иранских планов нападения» — Вашингтон считает КСИР террористической организацией.

Представители ряда стран решительно осудили убийство высокопоставленного иранского военного. Так, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот шаг приведёт росту напряжённости на всём Ближнем Востоке.

«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряжённости во всём регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — заявили в МИД.

В китайском МИД заявили, что Пекин выступает против применения вооружённых сил в международных отношениях.

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи пообещал, что страна будет мстить за убийство офицера. «Жёсткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников», — цитирует Хаменеи РИА Новости.

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Он также сообщил, что в связи с убийством генерала в стране объявлен трёхдневный траур. Стоит отметить, что Сулеймани был популярным среди населения офицером. Он принимал участие во многих вооружённых конфликтах, начиная с ирано-иракской войны 1980—1988 годов, когда получил известность как талантливый руководитель.

В свою очередь, президент Исламской Республики Хасан Рухани заявил, что после убийства генерала Иран будет с ещё большей решимостью противостоять США.

«Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке», — говорится в его заявлении.

Актом международного терроризма назвал убийство Сулеймани глава иранского МИД Джавад Зариф.

«Акт международного терроризма США, в ходе которого был избран целью и убит генерал Сулеймани — самая действенная сила в борьбе против ДАИШ (ИГ*), «Ан-Нусры»**, «Аль-Каиды»*** и прочих — представляет собой крайне опасную и опрометчивую эскалацию. На США лежит ответственность за все последствия такого одностороннего авантюризма», — написал он.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Зариф также подчеркнул, что произошедшее «укрепит древо сопротивления» политике США в странах Ближнего Востока.

В связи с произошедшим Высший совет национальной безопасности Ирана проведёт экстренное совещание. Об этом сообщило новостное агентство Fars.

«В течение нескольких часов пройдёт экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, где будет рассмотрено преступное нападение на автомобиль Сулеймани в Багдаде, которое привело к его гибели», — приводит РИА Новости слова представителя Совбеза Кейвана Хосрави.

На официальном уровне Иран выразил США решительный протест через посла Швейцарии в Тегеране.

В сложившейся ситуации сложно делать прогнозы о том, какие ответные действия предпримет Иран, однако к эскалации в регионе подобный инцидент приведёт точно, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с RT эксперт допустил, что США намеренно провоцируют Тегеран, чтобы получить повод для новых атак.

«Можно ожидать эскалации в разной степени. Сейчас это зависит от того, каким будет иранский ответ. Он может быть разным, хотелось бы, чтобы он был рациональным. Я думаю, что США как раз и хотели бы, чтобы этот ответ был в той или иной степени непропорциональным, чтобы иметь возможность для новой атаки на Иран», — допустил аналитик.

Истребитель F-15Е ВВС США

Reuters

© Chris Drzazgowski/U.S. Air Force

Мотивация США

Объясняя проведённую атаку, Пентагон обосновал её необходимостью экстерриториальной защиты американского персонала.

«По распоряжению президента вооружённые силы США приняли решительные меры оборонительного характера, направленные на защиту личного состава США за рубежом, устранив Касема Сулеймани, главу спецподразделения «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции, организации, признанной США террористической», — говорится в заявлении Пентагона.

Там обвинили Сулеймани в том, что он якобы «разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всём регионе». Также Пентагон назвал иранского генерала ответственным за гибель «сотен американских и коалиционных военнослужащих». Удар по Сулеймани, утверждают США, был направлен на «сдерживание планов будущих атак» Ирана.

Они также связывают Сулеймани с нападением на посольство США в Багдаде. Напомним, в конце декабря у здания американского диппредставительства произошли беспорядки из-за протестов шиистских активистов. Они выступали против действий Вашингтона — ранее США нанесли удары по базе движения «Хезболла» в Ираке, в результате чего погибли порядка 25 человек.

При этом президент США Дональд Трамп назвал ответственным за эти беспорядки Иран, назвав их «атакой на американское посольство». Тегеран свою причастность к протестам опроверг.

С помощью убийства Сулеймани США попытались поддержать свой образ значимого игрока на Ближнем Востоке, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Американцы этим шагом напомнили о себе, заявили что они значимый игрок в регионе, что их не стоит списывать со счетов, и что все достижения России, Ирана, Турции в регионе — это не достижения. Мне кажется, что главная задача удара заключалась не в изменении геополитического ландшафта или в попытке сменить режим в Иране, а для того, чтобы напомнить о себе», — сказал собеседник RT.

«Наихудший сценарий»

Об убийстве американскими военными генерала Сулеймани первоначально сообщили СМИ. По их данным, это произошло в районе международного аэропорта в Багдаде. Среди погибших также назывался один из лидеров шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис.

По словам посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, вместе с Сулеймани и аль-Мухандисом в результате атаки США погибли около десяти человек.

«Сегодня, в пятницу, утром два автомобиля, где были мученики Сулеймани и аль-Мухандис, ехали из аэропорта в Багдаде в сторону самого Багдада, подверглись ракетному обстрелу США​​​. Все пассажиры, из которых 10 человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли», — цитирует его РИА Новости.

Американский удар осудили, хоть и с оговорками, даже в ООН. Спецдокладчик организации по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар написала в Twitter, что убийство Сулеймани, по всей видимости, было незаконным.

«Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека», — заявила она.

Убийство генерала приведёт к новым столкновениям между американцами и шиистскими активистами в Ираке, полагает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Это очень тяжёлая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке. Пока это наихудший сценарий развития событий», — отметил сенатор.

По словам Владимира Брутера, США не считают, что им надо руководствоваться нормами международного права.

«Они считают, что могут поступать, как им заблагорассудится, а ответственность — это о других, но не о них, — сказал эксперт. — Здесь вопрос в том, каково будет развитие ситуации. Если оно будет неблагоприятным для США, то демократы не преминут этим воспользоваться. Если Трамп сможет добиться видимых успехов, он скажет: я убиваю врагов США, и у меня никаких проблем нет».

Стоит отметить, что на данный момент в американских политических кругах нет единства относительно этой операции. Так, сенатор-демократ Крис Мёрфи в своём Twitter согласился с тем, что Сулеймани был «врагом» США, однако отметил, что удар по влиятельному офицеру был нанесён без уведомления конгресса. По его словам, таким образом Вашингтон может спровоцировать масштабный вооружённый конфликт.

«Сулеймани был врагом США. Это бесспорно. Вопрос вот в чём: выходит ли так, что, согласно сообщениям, Америка без санкции Конгресса только что убила второго по могуществу человека в Иране, осознанно рискуя развязать масштабную войну в регионе?», — написал он в Twitter.

Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question.



The question is this - as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war? — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) January 3, 2020

Возможные кандидаты в президенты США демократы Джо Байден, Элизабет Уоррен и Эндрю Янг также выразили обеспокоенность в связи с возможной эскалацией конфликта из-за этой атаки.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.