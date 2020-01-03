Совбез Ирана проведёт экстренное совещание после гибели генерала КСИР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
«В течение нескольких часов пройдёт экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, где будет рассмотрено преступное нападение на автомобиль Сулеймани в Багдаде», — заявил представитель совбеза Кейван Хосрави.
Ранее Пентагон подтвердил, что генерал Корупса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции ВС США.
3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.