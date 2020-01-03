Совбез Ирана проведёт экстренное совещание после гибели генерала КСИР

Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«В течение нескольких часов пройдёт экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, где будет рассмотрено преступное нападение на автомобиль Сулеймани в Багдаде», — заявил представитель совбеза Кейван Хосрави.

Ранее Пентагон подтвердил, что генерал Корупса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции ВС США.

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.