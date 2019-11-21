«Продемонстрировать вовлечённость»: зачем США наращивают военное присутствие в Саудовской Аравии

Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона увеличить численность военного контингента в Саудовской Аравии и развернуть там новые вооружения. По его словам, это произойдёт уже «в ближайшие недели». Речь идёт в том числе о двух эскадрильях истребителей, ракетных системах и радарах. Президент США также сообщил, что основная цель американского военного присутствия в королевстве — противодействие Ирану. В МИД России заявили, что такие действия Вашингтона ведут к «нагнетанию напряжённости» в регионе Персидского залива. Как отмечают эксперты, Белый дом прибегает к подобным мерам, чтобы продемонстрировать союзникам своё влияние, а также усилить давление на Тегеран.

Дональд Трамп подтвердил намерения Вашингтона увеличить военный контингент в Саудовской Аравии и развернуть там новые вооружения. По его словам, это произойдёт «в ближайшие недели». Так говорится в письме американского лидера в адрес спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, опубликованном на сайте Белого дома.

«Первая часть этих войск уже прибыла в Саудовскую Аравию, оставшиеся силы будут развёрнуты в ближайшие несколько недель. Вместе с дополнительным контингентом общее число военнослужащих ВС США в Королевстве Саудовская Аравия составит приблизительно 3 тыс. человек», — говорится в письме президента США.

Кроме того, Трамп уточнил, какие именно виды вооружений будут развёрнуты в СА.

«Для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны в регионе дополнительный контингент, размещаемый в Саудовской Аравии, будет включать ракетные и радиолокационные системы, воздушное экспедиционное крыло для оказания истребителям ВВС США поддержки с территории Саудовской Аравии, а также же две эскадрильи истребителей», — сообщил американский лидер.

Трамп также обозначил и основную задачу этих мер — США таким образом хотят противодействовать Ирану.

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«В целях успокоения наших партнёров, сдерживания дальнейших провокаций со стороны Ирана и укрепления регионального оборонительного потенциала было приказано развернуть на Ближнем Востоке дополнительный контингент Вооружённых сил США... Они останутся в Саудовской Аравии до тех пор, пока их присутствие не перестанет быть необходимым для указанных выше целей», — указывается в письме.

На планы США нарастить своё военное присутствие в королевстве отреагировали в российском МИД. Такой шаг ведёт к «нагнетанию напряжённости» в регионе Персидского залива, завил журналистам замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов.

Ранее Пентагон уже сообщал о «развёртывании дополнительных войск» и вооружений в Саудовской Аравии. Об этом 11 октября заявил представитель пресс-службы Минобороны США Джонатан Хоффман. По его словам, такое решение принял министр обороны Марк Эспер после запроса от Центрального командования США.

«Министр Эспер сообщил министру обороны Саудовской Аравии наследному принцу Мухаммеду бен Сальману о развёртывании дополнительных войск для обеспечения и укрепления обороны Саудовской Аравии», — говорилось в сообщении на сайте Пентагона.

Президент США Дональд Трамп

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Вместе с тем в Пентагоне напомнили, что, несмотря на увеличение своего военного контингента в регионе Персидского залива, США «не стремятся к конфликту с иранским режимом».

«С мая в целях укрепления региональной безопасности Министерство обороны дополнительно разместило в районе ответственности Центрального командования США примерно 14 тыс. военнослужащих. Как мы уже заявляли, Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с иранским режимом, но мы будем сохранять надёжный военный потенциал в регионе для поддержания готовности кризисного реагирования, а также будем защищать американские силы и интересы в регионе», — отметил Хоффман.

Напомним, что о переброске дополнительного контингента в Саудовскую Аравию Пентагон заявлял ещё в июле. Однако тогда ведомство предпочло не конкретизировать численность американских военных. Также не сообщалось и о развёртывании новых вооружений на территории королевства.

«Продемонстрировать вовлечённость»

Увеличением американского контингента в Саудовской Аравии Трамп показывает, что его курс на «обеспечение ещё большего могущества Соединённых Штатов» неизменен, отмечает в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«США наращивают военное присутствие в Саудовской Аравии, чтобы продемонстрировать свою якобы вовлечённость в проблемы региона Персидского залива. Кроме того, это нужно Вашингтону, чтобы иметь возможность реагировать на все ситуации на Ближнем Востоке, которые их не будут устраивать. При этом американская сторона будет не только защищать, но и нападать, если того потребует ситуация», — подчеркнул аналитик.

Брутер также указывает, что повышение безопасности Саудовской Аравии (чем Белый дом мотивирует переброску военных и военной техники) — «несколько виртуальная реальность».

«На самом деле королевству ничего не угрожает. Хуситы периодически обстреливают территорию страны из самодельных ракет, но угрозы с их стороны не являются серьёзными. Более того, Саудовская Аравия могла бы и сама себя защищать. Однако вопрос в том, что тогда у Вашингтона не будет предлога вводить дополнительный военный контингент для расширения своего влияния в регионе Персидского залива», — констатировал эксперт.

Кроме того, Брутер отметил, что глава Белого дома проводит непоследовательную политику, сначала объявляя о выводе войск США из ряда стран Ближнего Востока, а потом увеличивая американский континент в других государствах региона.

Пентагон

Reuters

«Трампу трудно проводить последовательную политику из-за особенностей его личных качеств. Американский лидер эмоционален, поэтому быстро принимает решения, которые нередко оказываются неудачными. Для Трампа заявление о том, что он выводит войска или вводит в какую-либо страну, — это прежде всего желание продемонстрировать свой характер», — заявил аналитик.

Давление на Тегеран

Как отмечают эксперты, Вашингтон рассматривает переброску в Саудовскую Аравию дополнительного контингента и новых вооружений как часть плана по усилению давления на Иран.

Так, в сентябре Пентагон обсуждал с партнёрами США шаги по противодействию Ирану. Об этом заявил глава оборонного ведомства.

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«Военные Соединённых Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнёрами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который Иран подрывает», — написал Эспер на своей странице в Twitter.

Напомним, Вашингтон обвинил ИРИ в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, несмотря на то что ответственность за нападение на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. По словам Помпео, Тегеран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг подобные обвинения.

Кроме того, на этой неделе Вашингтон принял решение восстановить санкции против иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом журналистам заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

«США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года», — сказал он.

Ранее Помпео призывал усилить давление на Иран. По его словам, «пришло время всем странам покончить с ядерным шантажом». Об этом американский госсекретарь написал на своей странице в Twitter.

По мнению Владимира Брутера, действия США по увеличению американского военного контингента в Саудовской Аравии — «политическая демонстрация силы», направленная в адрес Ирана.

«Американские войска в Персидском заливе находились, как говорил сам Трамп, в десяти минутах от войны. Однако на данном этапе возможность военной операции Соединённых Штатов против ИРИ маловероятна. При этом Белый дом не упускает возможности лишний раз пригрозить своим иранским коллегам», — отметил эксперт.

Брутер также считает, что в перспективе Вашингтон ещё больше «усилит давление на Тегеран».

«США всегда примерно одинаково оказывают давление — это попытки экономического и торгового удушения. При этом ситуация в Персидском заливе будет оставаться сложной», — спрогнозировал аналитик.

Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco

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© Maxim Shemetov

Подобное мнение разделяет заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, ситуация с атаками на саудовские нефтяные объекты требует от Трампа показать, что США играют важную роль на Ближнем Востоке.

«Наращивая численность американского контингента и военной техники, Трамп тем самым обозначает своё присутствие в регионе», — сказал эксперт.

Сидоров также подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран «по всем фронтам».

«США вводят экономические санкции, угрожают в том числе и военными акциями. Не исключено, что Трампу в итоге придётся развязать военный конфликт с Ираном, поскольку давление со стороны Пентагона крайне велико. Кроме того, активно себя в этом отношении проявляют и заинтересованные в иранской нефти американские корпорации», — заключил аналитик.