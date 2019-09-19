Источник назвал причину провала системы ПРО США в Саудовской Аравии

Американская система ПВО в Саудовской Аравии пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет, атаковавших саудовские НПЗ, по причине несоответствия заявляемым характеристикам и низкой эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями, сообщил высокопоставленный источник в Минобороны России.

Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, «иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат».

Такие оправдания можно принять, только если речь идёт об одном комплексе Patriot, рассказал собеседник из оборонного ведомства.

По его словам, благодаря США в северной части Саудовской Аравии развёрнута «мощнейшая система ПВО в регионе, имеющая сплошное радиолокационное поле».

«Северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Из них 36 имеют модификацию PAC-2 и ещё 52 — новейшие PAC-3», — сказал собеседник, отметив, что в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся ещё три эсминца УРО американских ВМС, оснащённых системой ПРО Aegis и имеющих на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

Источник в министерстве добавил, что системы «попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Помпео, комментируя это, заявил, что системы ПВО во всём мире работают «с переменным успехом». Он добавил, что «даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели».