Помпео призвал усилить давление на Иран

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал усилить давление на Иран в связи с возобновлением работ на ядерном объекте в Фордо.
Помпео призвал усилить давление на Иран
  • Reuters

По его словам, планы Тегерана вызывают обеспокоенность по поводу того, что он готовится к стремительному «ядерному прорыву».

«Пришло время всем странам покончить с ядерным шантажом и усилить давление», — написал Помпео в Twitter.

Ранее сообщалось, что Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий началась 6 ноября.

Как отмечал иранский президент Хасан Рухани, Тегеран под контролем МАГАТЭ приступает к использованию центрифуг в Фордо.

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