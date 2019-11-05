«Обратимые шаги под контролем МАГАТЭ»: Иран объявил четвёртый этап сокращения обязательств по ядерной сделке

Четвёртая фаза по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) начнётся в среду, 6 ноября, заявил президент страны Хасан Рухани. По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо. При этом новые меры будут обратимы — для отказа от них необходимо возвращение других участников к выполнению условий ядерной сделки, подчеркнул Рухани. Как считают эксперты, сценариев возобновления реализации СВПД не просматривается прежде всего из-за недружелюбной позиции США.

В среду, 6 ноября, Тегеран под контролем со стороны Международного агентства по атомной энергии приступит к реализации четвёртого этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани. По его словам, речь идёт о запуске центрифуг на ядерном объекте в Фордо, а все принимаемые меры будут иметь обратимый характер.

«Когда они вернутся к полной реализации своих обязательств по СВПД, тогда мы также будем возвращаться к своим обязательствам. Мы не можем выполнять свои обязательства в одностороннем порядке», — сказал Рухани.

Он добавил, что участникам ядерной сделки (Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) предоставляется ещё два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению оговорённых соглашением действий. Иранский лидер также отметил, что переговоры с рядом государств по решению имеющихся проблем продолжаются.

«Если мы сможем найти решение для снятия санкций, продажи нефти и нормализации банковских отношений, тогда мы вернёмся к полной реализации своих обязательств по ядерной сделке», — пояснил президент ИРИ.

Отметим, что 4 ноября Иран запустил 30 новых усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана на ядерном объекте в городе Натанз. Согласно ядерной сделке, Иран мог приступить к их тестированию только с 2023 года. Как отмечал глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Абкар Салехи, если до третьего этапа сокращения обязательств по СВПД Тегеран производил порядка 450 г урана в день, то сейчас этот показатель равен 5 тыс. г в день.

Напомним, что власти исламской республики с мая осуществляют поэтапное сокращение своих обязательств по ядерной сделке. Сначала иранские власти приостановили на 60 дней продажу излишка обогащённого урана и тяжёлой воды, которые по условиям соглашения должны были продавать за рубеж. Затем Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, а после отказался от ограничений в области исследований и разработок в ядерной отрасли.

На такие шаги Тегеран пошёл после того, как из СВПД 8 мая 2018-го в одностороннем порядке вышли Соединённые Штаты Америки. При этом Вашингтон возобновил действие санкций в отношении исламской республики. Последним актом в этом направлении стали ограничительные меры против «основного круга советников верховного лидера», в том числе сына Али Хаменеи — Моджтабы, и штаба вооружённых сил Ирана.

Установки по конверсии урана в Исфахане, Иран

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«Решений по восстановлению СВПД пока не видно»

Ситуация по Совместному всеобъемлющему плану действий находится в тупике и, видимо, Иран вскоре возобновит свою ядерную программу, что станет серьёзным ударом для всеобщей безопасности и задач по сдерживанию распространения ядерного оружия. Об этом заявил RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его словам, попытки США заставить Тегеран придерживаться ядерной сделки посредством санкций и недружелюбной риторики не увенчаются успехом.

«Решений по восстановлению процесса пока не видно. Что касается европейцев, то они не заинтересованы в том, чтобы сделка пропала, но они не могут сопротивляться США, тем более принудить их к возврату. Главное в нынешних обстоятельствах то, что в Соединённых Штатах начинается предвыборная гонка, в которой для Трампа вопрос Ирана — один из возможных козырей. И он будет доказывать, что задавит Тегеран. Хотя, повторю, иранцев задавить сложно, практически это ещё никому не удавалось», — пояснил эксперт.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко также констатировал, что возникла очень сложная ситуация и спасение СВПД возможно лишь в теории.

«Скорее всего, Иран из этой сделки потихонечку если не выйдет полностью, то минимизирует все свои обязательства, оставив какие-то формальности. Но здесь, на самом деле, особенно переживать не стоит. Потому что у Ирана нет возможностей для производства ядерного оружия. И отсутствие этих возможностей было подтверждено многочисленными комиссиями МАГАТЭ. Так что всё происходящее сейчас на иранском условно ядерном театре — это вопрос политический», — заметил собеседник RT.

По его словам, для администрации Дональда Трампа важно продолжать давление на Тегеран, чтобы демонстрировать поддержание своего «жёсткого» внешнеполитического курса, направленного на защиту нацинтересов США.

«Исконный интерес Штатов к Ближнему Востоку — это защита Израиля. И вот эту роль защитника Израиля он продолжает отыгрывать. И я не вижу здесь серьёзных предпосылок к тому, чтобы Трамп остановился в своём стремлении продолжить изображать из себя защитника Израиля», — подчеркнул Демиденко.