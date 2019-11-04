AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана

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Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на президента Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

По данным агентства, центрифуги IR-6, которые использует Иран, способны производить обогащённый уран в десять раз быстрее, чем оборудование предыдущего поколения.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран готов пойти на четвёртый шаг по сокращению выполнения обязательств в рамках ядерной сделки.

Там отметили, что причиной этому служит провал усилий европейцев по исполнению своей части соглашения.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, который предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.

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