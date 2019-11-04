AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана

Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на президента Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

The head of Iran's nuclear program says Tehran is now operating 60 IR-6 advanced centrifuges in violation of its atomic deal with world powers. The announcement was made on the 40th anniversary of the takeover of the U.S. Embassy in Tehran.https://t.co/2oF2DoYhOm — The Associated Press (@AP) November 4, 2019

По данным агентства, центрифуги IR-6, которые использует Иран, способны производить обогащённый уран в десять раз быстрее, чем оборудование предыдущего поколения.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран готов пойти на четвёртый шаг по сокращению выполнения обязательств в рамках ядерной сделки.

Там отметили, что причиной этому служит провал усилий европейцев по исполнению своей части соглашения.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, который предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.