В Иране готовы к четвёртому шагу по сокращению обязательств СВПД
- Reuters
По словам представителя МИД страны Аббаса Мусави, Иран продолжит сокращение обязательств, «если ситуация останется в нынешнем состоянии».
Он отметил, что дипломатия по-прежнему остаётся доступным выбором.
«Дипломатический вариант ещё открыт, как и всегда, в этом отношении осуществляется ряд мер», — цитирует Мусави Iran Front Page.
В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.
4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.