В Иране готовы к четвёртому шагу по сокращению обязательств СВПД

Иран готов пойти на четвёртый шаг по сокращению выполнения обязательств в рамках ядерной сделки. Как отметили в Тегеране, причиной этому служит провал усилий европейцев по исполнению своей части соглашения.

По словам представителя МИД страны Аббаса Мусави, Иран продолжит сокращение обязательств, «если ситуация останется в нынешнем состоянии».

Он отметил, что дипломатия по-прежнему остаётся доступным выбором.

«Дипломатический вариант ещё открыт, как и всегда, в этом отношении осуществляется ряд мер», — цитирует Мусави Iran Front Page.

В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.