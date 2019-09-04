Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки) предпримем послезавтра», — заявил он.
По его словам, новое сокращение обязательств по СВПД предполагает ведение исследовательской деятельности, выходящей за рамки иранской ядерной сделки.
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к полному соблюдению СВПД при условии получения кредита в размере $15 млрд.
1 сентября Иран предупредил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке в случае непринятия соответствующих мер со стороны европейских стран.