Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство FARS.
«С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы $15 млрд в течение четырёх месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств», — сказал он.
1 сентября Иран предупредил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке при отсутствии соответствующих мер со стороны стран Европы.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.