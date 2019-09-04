Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд

Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство FARS.

«С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы $15 млрд в течение четырёх месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств», — сказал он.

1 сентября Иран предупредил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке при отсутствии соответствующих мер со стороны стран Европы.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.