Иран приступит к новому сокращению обязательств по сделке 6 сентября

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Тегеран приступит к реализации третьего шага по сокращению своих обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября.

«Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии. Но наш третий ответный шаг тоже готов, в среду господин президент (Ирана Хасан Роухани) объявит о нём», — приводит ТАСС слова Зарифа.

Глава МИД отметил, что сообщит об этом шаге главе европейской дипломатии Федерике Могерини и в пятницу, 6 сентября, начнётся его выполнение.

Ранее Зариф заявил, что Тегеран вернётся к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договорённостей.