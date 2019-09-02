Зариф сравнил пересмотр СВПД с открытием ящика Пандоры

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о недопустимости пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, который может стать «открытием ящика Пандоры».
Зариф сравнил пересмотр СВПД с открытием ящика Пандоры
  • Reuters

«Вопрос не в том, чтобы пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий, поскольку — как вы знаете, наверное, лучше всех, потому что мы оба участвовали в этих переговорах с самого начала, — невозможно открыть этот ящик Пандоры и закрыть его снова», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в начале переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Лавров подтвердил заинтересованность Москвы в преодолении тупика с СВПД.

1 сентября Иран предупредил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке при отсутствии соответствующих мер со стороны стран Европы.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.

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