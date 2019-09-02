Лавров: Россия приветствует шаги по преодолению тупика вокруг СВПД
- Reuters
«Мы следим и смотрим на то, как развивается ситуация, мы приветствуем это, если шаги нацелены на преодоление текущего тупика, возвращения к реализации мероприятий, которые соответствуют СВПД», — приводит РИА Новости заявление Лаврова перед началом переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.
Ранее в МИД России сообщили, что Лавров обсудит с Зарифом международные проблемы, включая ситуацию вокруг ядерной сделки, сирийское урегулирование, а также обстановку в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.
1 сентября Зариф предупредил о новом сокращении обязательств по СВПД при отсутствии соответствующих мер со стороны Европы.